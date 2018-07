Bani Walid está sob controle do CNT, diz comandante O comandante do Conselho Nacional de Transição (CNT), Saif al-Lasi, afirmou que a cidade de Bani Walid, localizada num oásis, está sob o controle total das forças do novo governo líbio, depois de finalmente terem superado a resistência de homens ligados ao coronel Muamar Kadafi após seis semanas de cerco à localidade.