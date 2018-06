Bar de Paris reabre após atentados de 13 de novembro

Um dos bares de Paris onde clientes foram mortos a tiros no dia 13 de novembro reabriu nesta sexta-feira, exatas três semanas após os atentados de militantes islâmicos que deixaram 130 mortos na capital francesa.

"É hora de voltar a se reunir, unidos, de seguir em frente e não esquecer", disse uma mensagem no cardápio enquadrado do bar "À La Bonne Biére", onde cinco pessoas foram mortas.

Audrey Bily, gerente do primeiro bar atacado a reabrir as portas desde os atentados, contou que as paredes da vizinhança foram repintadas e que o "estigma deste pesadelo" foi removido.

Falando pela manhã diante de dezenas de clientes e câmeras de televisão, ela disse que é hora de "levantar a cabeça". O estabelecimento é um dos seis nos quais clientes e funcionários morreram quando homens armados abriram fogo com rifles AK-47, parte de um ataque de várias frentes envolvendo atiradores e homens-bomba.

Na casa de shows Bataclan, onde três atiradores mataram 90 de um total de 130 pessoas, a gerência informou no início desta semana que espera reabrir até o final deste ano. Várias outras cafeterias e restaurantes do leste de Paris vitimados pelos atentados esperam voltar a funcionar mais cedo, à medida que a cidade mais visitada do mundo retoma sua vida normal.

Também no começo desta semana, o ministro das Finanças francês, Michel Sapin, declarou que os agressores provavelmente gastaram algo em torno de 20 a 30 mil euros na organização e nos equipamentos das ações, o que ilustra como é barato infligir grandes danos.

Além das mortes, o impacto de curto prazo na vida econômica da capital francesa às vésperas das festas de final de ano tem sido significativo, embora o Banco Central do país tenha declarado em um comunicado emitido nesta sexta-feira que "provavelmente ele será transitório". A renda dos hotéis na região metropolitana caiu 50% na semana posterior aos atentados, de acordo com a Câmara de Comércio. / REUTERS