Barack Kissinger Obama

Quem diria? O presidente Barack Obama acaba de se revelar muito mais adepto da política externa do que seu antecessor, George W. Bush, e menos adepto de sua própria política. Os motivos são óbvios. À sua maneira, o presidente Obama levou os EUA à correta estratégia da "guerra ao terrorismo" de Bush.

Trata-se de uma séria e firme combinação da ação dos serviços globais de inteligência, dos chamados ataques cirúrgicos contra notórios terroristas e intervenções limitadas - como na Líbia - e do melhor aproveitamento das forças populares no solo e dos aliados, assim como do uso prudente do poderio americano, de modo a reduzir os custos e os riscos da operação.

Na Líbia, Obama poupou vidas e deu aos líbios a possibilidade de construir uma sociedade respeitável. Agora, o que farão com essa oportunidade cabe exclusivamente a eles. Ainda tenho reservas, mas Obama desempenhou muito bem seu papel. Sem dúvida, Bush e seu vice-presidente, Dick Cheney, acharam que, tanto no Iraque quanto no Afeganistão, as ações concentradas e limitadas funcionariam perfeitamente. No entanto, os dois casos revelaram-se hipotecas podres - um pequeno pagamento inicial com um enorme balão crescendo sem parar cinco anos mais tarde.

Acharam que conseguiriam "passar adiante" antes que o balão estourasse. Mas, seja pela incompetência dos dois ou pela falta de planejamento, demorou muito mais para entregar a casa aos novos proprietários e o preço que os EUA tiveram de pagar foi enorme.

Talvez o caso do Iraque ainda tenha um final decente - espero mesmo, seria muito importante -, mas mesmo que o país venha a se tornar uma Suíça, o preço que pagamos foi excessivamente alto.

Até o momento, como comandante-chefe da guerra contra o terrorismo, Obama e sua equipe de segurança nacional foram muito mais inteligentes, mais firmes e eficientes no que se refere aos gastos ao cuidar da segurança nacional do que os "adultos" que eles substituíram. E é por isso que os republicanos mais ferrenhos têm tanta dificuldade para admitir isso.

Embora Obama tenha sido hábil em colocar em prática a política antiterror de Bush, não foi tão bem sucedido com sua própria política externa. Sua diplomacia árabe-israelense tem sido muito confusa. Suas esperanças de atrair o Irã afundaram ao esbarrar no próprio governo iraniano. Obama não se esforçou suficientemente para montar uma coalizão multilateral capaz de respaldar a primavera árabe em países como o Egito, para tratar dos desafios representados pelo fim da revolução.

Sua decisão de insistir numa política arriscada no Afeganistão quando a situação do país já está perigosa poderá se revelar fatal. Com o Paquistão, Obama trava um duelo de palavras. Sua política sobre o clima global é algo embaraçoso. E embora chineses e russos, calculistas e frios, vez por outra joguem para ele um osso, buscam os próprios interesses sem se preocupar minimamente com as preferências de Obama. Por quê?

Devo defender Obama, não condená-lo. De fato, ele foi ingênuo se pensou que seu poder de astro ou o de sua secretária de Estado, Hillary Clinton, faria os outros ceder. Mas a frustração de Obama quando achou que conseguiria um grande feito em política externa sem usar o poderio militar é decorrência de um problema estrutural muito mais amplo - que também explica o motivo pelo qual não conseguimos produzir um secretário de Estado capaz de mudar a história desde titãs da Guerra Fria como Henry Kissinger, George Shultz e James Baker.

A resposta é que o mundo ficou mais confuso e os EUA perderam influência. Quando Kissinger negociava no Oriente Médio, na década de 70, teve de convencer apenas três pessoas para concluir um acordo: um ditador sírio todo-poderoso, Hafez Assad (pai do atual presidente sírio, Bashar Assad); um faraó egípcio, Anwar Sadat; e uma primeira-ministra israelense que dispunha de uma maioria esmagadora, Golda Meir.

Hoje, para fazer história, Obama e Hillary precisam arrancar um acordo de um regime sírio que está ameaçado por protestos, de um governo egípcio em escombros, de uma coalizão israelense fragmentada e fraca e de um movimento palestino dividido.

Nem sequer nos preocupamos em negociar mais com o insignificante governo civil do Paquistão. Limitamo-nos a nos entender com seus militares, que só querem perpetuar o conflito com a Índia - e explorar o Afeganistão nessa guerra - para justificar o consumo sem fim de tantos recursos do Estado pelo Exército paquistanês.

Diplomacia. Fazer história pela diplomacia "implica fazer acordos com outros governos", afirma Michael Mandelbaum, especialista em política externa da Universidade Johns Hopkins (e coautor comigo de That Used to Be Us). "Agora, para concluir tais acordos, precisamos na realidade reconstruir os governos com os quais queremos negociar - e não podemos fazê-lo."

Na realidade, em tantos lugares problemáticos do planeta, precisamos antes consolidar governos para exercermos nossa diplomacia. Muitos países que se ampararam na Guerra Fria estão falhando. E nos países mais fortes - como Rússia, China e Irã - a influência dos EUA é menor porque, em última instância, a influência é função do poderio econômico. Embora muitas companhias americanas sejam fortes, o governo está atolado em dívidas. Quando um país está tão endividado quanto os EUA - a ponto de serem inevitáveis os profundos cortes na Defesa - em geral ladra mais do que morde.

A melhor maneira de conseguirmos exercer alguma influência no caso da Rússia e do Irã será por meio de uma política energética que reduza o preço e a importância do petróleo. A única maneira de exercer alguma influência no caso da China será aumentando nossa poupança e o número de jovens com diploma universitário - além de exportar mais e consumir menos. O que é muito improvável. Portanto, mães, digam a seus filhos para não se tornarem secretários de Estado quando crescerem, ou presidentes que defendem uma política externa própria - pelo menos, não enquanto outros não tiverem construído governos lá fora e nós tenhamos edificado a nossa nação aqui. / TRADUÇÃO DE ANNA CAPOVILLA