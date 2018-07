Barack Obama assume que país gastou demais O presidente dos EUA, Barack Obama, fez um pronunciamento à nação, nesta segunda-feira, às 21h locais, (22h, no horário de Brasília), na Casa Branca, para discutir o impasse político sobre o corte no déficit do país e sobre o aumento do limite máximo da dívida pública. Segundo ele, o debate afeta diretamente a vida de todos os americanos. "Durante a última década, gastamos mais dinheiro do que deveríamos. No ano de 2000, o governo teve um superávit orçamentário, mas em vez de usá-lo para saldar nossa dívida, trilhões de dólares foram gastos, houve cortes de impostos, enquanto duas guerras e um programa de prescrição de medicamentos caros foram simplesmente adicionados ao cartão de crédito de nossa nação."