Barack Obama ataca política tributária proposta por Romney

CINCINNATI, OHIO - O presidente dos EUA, Barack Obama, em campanha para a reeleição, fez ataques nesta segunda-feira, 16, à política tributária proposta por seu concorrente, o ex-governador de Massachusetts Mitt Romney. Durante encontro com eleitores em Cincinnati (Ohio), Obama disse que "não precisamos de um presidente que planeja transferir mais empregos para fora do país e que quer dar mais isenções fiscais para empresas que estão transferindo empregos para o exterior".

O presidente defendeu a ajuda dada por seu governo à indústria automobilística em 2009 e disse apoiar gastos governamentais em obras de infraestrutura e em programas que apoiem a contratação de mais professores de matemática e ciências. Durante o evento, Obama respondeu a perguntas dos eleitores sobre política energética e educação. Para ele, as autoridades reguladoras devem supervisionar de perto as empresas produtoras de petróleo e gás, com a ressalva de que "companhias responsáveis devem ser capazes de operar e ter lucros".

Obama pediu aos eleitores que compareçam às urnas em novembro. "Vocês é que vão levar ao desempate. A opção é de vocês", acrescentou o presidente, que também compareceu a um evento para levantar recursos para a campanha antes de deixar Cincinnati; à noite, ele deve assistir a partidas de basquetebol em Washington com as seleções masculina e feminina dos EUA.

