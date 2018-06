Barack Obama e Raúl Castro se encontrarão na Cúpula das Américas

WASHINGTON - O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e o presidente de Cuba, Raúl Castro, se encontrarão esta semana pela primeira vez desde que os dois países iniciaram um processo de reaproximação no ano passado.

Obama e Castro participarão da Cúpula das Américas, que ocorre no Panamá esta semana, e o evento pode servir de palco para a histórica normalização das relações entre os países, anunciada no fim do ano passado pelos dois presidentes, após meio século de hostilidade. "Tenho certeza que o presidente Obama vai interagir com o presidente Castro nos eventos da cúpula", disse Ben Rhodes, assessor de segurança nacional dos Estados Unidos. Obama vai ao Panamá na quinta-feira e os eventos da Cúpula ocorrem na sexta-feira e no sábado.