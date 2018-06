Barack Obama se reúne com premiê britânico na Casa Branca

WASHINGTON - Durante cerimônia na Casa Branca para receber o primeiro-ministro britânico, David Cameron, nesta quarta-feira, 14, o presidente dos Estados Unidos disse que "as relações entre os países estão mais fortes do que nunca e baseadas em objetivos e ideais em comum".

Durante o discurso, Obama fez somente referências indiretas sobre os principais problemas mundiais que serão discutidos com Cameron, entre eles o programa nuclear iraniano. "A população deve viver sem medo (...) Por isso, nos uniremos na defesa dos nossos países e lutaremos contra os que desejam aterrorizar nossas sociedades com armas perigosas", disse o presidente.

A Casa Branca recebeu Cameron com toda pompa, em um momento em que os dois países se esforçam por manter a unidade na discussão de assuntos polêmicos relacionados ao Irã, Síria e Afeganistão. "Hoje, renovamos nossa aliança", afirmou Obama.

Já com relação ao crescimento da China e a outros países emergentes, Cameron disse que EUA e Grã Bretanha seguirão com a mesma estratégia. "O mundo muda mais rápido do que antes, porém a aliança entre nossas nações seguirá a mesma", disse.

As informações são da Associated Press.