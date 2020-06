Barcelona instala câmeras em praias para garantir distanciamento

BARCELONA - A prefeitura de Barcelona, na Espanha, começou a instalar câmeras nesta segunda-feira, 8, para monitorar em tempo real a ocupação das dez praias da cidade. O objetivo é que as distâncias de segurança indicadas para evitar o contágio do novo coronavírus sejam respeitadas.

A instalação de 18 equipamentos está prevista para acontecer ao longo da semana e começou no primeiro dia de autorização para frequentar as praias. A segunda-feira, no entanto, teve temperaturas baixas, que afastaram um pouco a população.

A prefeitura de Barcelona considera que, com as medidas de distanciamento, a capacidade das praias seja de no máximo 38 mil pessoas, número suficiente para que, se os cidadãos estiverem distribuídos ao longo da costa, não haja aglomeração.

Os sensores de vídeo fornecerão informações em tempo real sobre o grau de ocupação de cada praia. Os moradores de Barcelona terão acesso através do site da prefeitura, o que permitirá evitar, com antecedência, a ida às praias muito movimentadas.

Os equipamentos capturam um quadro a cada cinco minutos, que são processados por um servidor municipal. Por meio de inteligência artificial e algoritmos de processamento de imagem, é possível verificar o nível de ocupação da praia. / EFE