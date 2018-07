Barco afunda com 173 pessoas no Rio Volga na Rússia Um barco afundou no Rio Volga, na Rússia. Pelo menos uma pessoa morreu e 61 estão desaparecidas. O porta voz do Ministério de Emergências Regionais, Marat Rakhmatyllin, disse que o "Bulgária" afundou no meio do rio na tarde de domingo. Ele disse que 173 pessoas estavam a bordo quando o navio afundou. As informações são da Associated Press.