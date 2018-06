Barco afunda na Indonésia e deixa pelo menos 7 mortos

As equipes de resgate e pescadores salvaram 30 feridos que foram levados para um hospital, disse o porta-voz da polícia local, o tenente-coronel Okto Riwu. O barco de pesca foi projetado para transportar apenas 30 pessoas, mas tinha mais de 70 a bordo.

A embarcação participava de uma cerimônia de Sexta-Feira Santa, que envolve um desfile da estátua da Virgem Maria no mar antes de os passageiros se dirigirem para a cidade de Larantuka, na Província Nusatenggara, para orações e procissões.

Com as fortes correntezas e ondas altas na Ilha Flores, o barco começou a inclinar e muitas pessoas entraram em pânico. A embarcação afundou logo após uma onda de 2 metros colidir com ela. O acidente ocorreu perto da costa repleta de centenas de moradores que observavam a cerimônia.

As equipes de resgate continuam a procurar por sobreviventes. Os corpos dos sete mortos foram retirados da água, incluindo três crianças e uma freira.

Os barcos e as balsas são um transporte popular no vasto arquipélago indonésio e acidentes devido a superlotação e baixos padrões de segurança são comuns. Fonte: Associated Press.