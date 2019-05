Barco com 34 pessoas naufraga no Rio Danúbio e ao menos 7 morrem

BUDAPESTE - Pelo menos 7 pessoas morreram nesta quarta-feira, 29, no naufrágio de um barco turístico com 34 pessoas - 32 turistas e 2 tripulantes - no Rio Danúbio, na altura de Budapeste, segundo Pál Györfi, porta-voz do Serviço Nacional de Ambulâncias da Hungria.

Ainda de acordo com Györfi, que concedeu entrevista à rede de televisão pública M1, outras sete pessoas que foram resgatadas foram levadas para hospitais e mergulhadores buscam desaparecidos.

As autoridades locais acreditam que o naufrágio do barco Hableány pode ter acontecido depois de uma colisão com outra embarcação.

O nível do Danúbio está maior pelas chuvas dos últimos dias, o que torna a correnteza mais forte e dificulta o trabalho das unidades que participam do resgate. Budapeste teve fortes chuvas nos últimos dias, e a previsão de meteorologistas é de que o panorama continue nos próximos.

Mihály Tóth, porta-voz da empresa Panoráma Deck, proprietário do barco naufragado, disse à M1 que não tinha mais detalhes do acidente. "Não sabemos o que aconteceu, o barco afundou, não sabemos em que estado está", declarou.

Segundo Tóth, a maioria dos turistas a bordo era de asiáticos. /EFE