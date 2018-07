Barco com imigrantes ilegais afunda na Turquia e mata 58

Nove crianças estão entre os mortos, de acordo com a Dogan News Agency. Os sobreviventes afirmaram que diversas pessoas ficaram presas embaixo do convés do navio submerso. Mergulhadores lançaram uma operação para tentar encontrá-las, mas espera-se que o número de mortos aumente. Muitos dos que estavam na embarcação eram mulheres e crianças.

O grupo de imigrantes saiu da cidade de Izmir, onde contrabandistas disseram que os levariam até a Grã-Bretanha. Autoridades prenderam dois turcos acusados de fazerem parte do esquema, reportou a emissora TRT.

Imigrantes da Ásia e África costumam tentar chegar à Europa através da Turquia. Todo ano, milhares zarpam em direção às ilhas gregas em barcos precários saídos de território turco. As informações são da Associated Press.