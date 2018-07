Barco de pesca encalhado no gelo recebe ajuda aérea

Militares da Nova Zelândia estão tentando ajudar no resgate de um barco pesqueiro russo, que encalhou no gelo da Antártida com 32 tripulantes a bordo.

Os integrantes da Força Aérea neozelandesa lançaram, de um avião militar, equipamentos que devem servir para expelir a água que entrou na embarcação através de uma rachadura de 30 centímetros no casco.

O barco se chocou com o gelo na sexta-feira, e a primeira missão de ajuda da Nova Zelândia ocorreu no final de semana. Os próprios militares cederam imagens da operação.