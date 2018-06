Guarda costeira italiana recupera 25 corpos após naufrágio no Canal da Sicília

ROMA - Após o tombamento de uma embarcação de imigrantes no Canal da Sicília nesta quarta-feira, 5, fontes da Guarda Costeira confirmaram que 25 corpos foram recuperados da água a poucas milhas do litoral da Líbia. O número de pessoas resgatadas com vida, de acordo com as mesmas fontes, chega a 400 imigrantes.

Este é o balanço provisório do incidente já que as operações continuam em curso com a participação de navios da Marinha Italiana e uma embarcação dos Médicos sem Fronteiras (MSF), entre outros.

A embarcação da MSF já abriga outros cem imigrantes socorridos durante a manhã em outra operação distinta, afirmou a porta-voz da organização, Sara Creta.

Com relação ao número de pessoas que viajavam a bordo do barco que virou, a Guarda Costeira explicou que, de acordo com o testemunho de alguns sobreviventes, poderia chegar a 600. Por sua vez, a MSF elevou este dado ao afirmar que cerca de 700 pessoas tentavam fazer a travessia no Mar Mediterrâneo.

O incidente aconteceu a cerca de 15 milhas (cerca de 24 quilômetros) do litoral da Líbia nas primeiras horas desta tarde de quarta-feira.

A central Operacional da Guarda Costeira, em Roma, recebeu um alerta da sede de Catânia (Sicília) que avisava sobre a existência de uma embarcação carregada de imigrantes e em apuros no Canal da Sicília.

Assim, a central solicitou o desvio de várias embarcações para que fossem ao local onde se encontrava o barco em problemas.

Segundo a primeira reconstrução dos fatos, os imigrantes, ao verem chegar as embarcações de auxílio, se amontoaram de um lado do barco fazendo ele tombar. / EFE e AP