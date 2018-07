Barco francês segue sozinho rumo à Faixa de Gaza

Segundo Thomas Sommer-Houdeville, as 12 pessoas a bordo não perderam a esperança de que receberão a companhia de outras embarcações, que deveriam ter iniciado seu percurso na semana passada. "Eles estão indo muito bem", disse por telefone, de Atenas. Segundo ele, a embarcação tomou a direção de Gaza na tarde de ontem, após esperar por várias horas, em águas internacionais, se os ativistas gregos, noruegueses e suecos a bordo do MV Juliano conseguiriam zarpar.

"Na tarde de ontem, nossos colegas gregos (a bordo do MV Juliano) não conseguiram partir, então decidimos começar a navegar lentamente" na direção da Faixa de Gaza, disse ele após conversar com ativistas a bordo do Dignite. Os ativistas pró-palestinos a bordo do MV Juliano deveriam tentar partir de um porto grego ainda hoje, apesar de ter sido obrigado a voltar um dia antes, disse um legislador sueco que vai participar da ação.

A maioria dos dez barcos que devem se juntar ao comboio está presa em portos gregos, depois que Atenas impôs uma proibição de partida para qualquer embarcação destinada a Gaza. Outro navio, o irlandês MV Saoirse, passa por reparos num porto turco após danos em seu propulsor que, segundo ativistas, foram resultado de "sabotagem" de Israel. As informações são da Dow Jones.