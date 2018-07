Barco levando 60 etíopes afunda no Malavi

O porta-voz da polícia, Norah Chimwala, disse que 47 corpos foram recuperados até agora. O acidente aconteceu na região de Karonga, localizada 600 quilômetros ao norte de Lilongwe, capital do país, na noite de segunda-feira. Moradores começaram a ver corpos flutuando na manhã de terça-feira.

Muitos imigrantes de países em dificuldade no norte da África tentam atravessar o Malavi para achegar até a África do Sul, país com a economia mais forte do continente. As informações são da Associated Press.