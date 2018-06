Barco líbio com destino à Itália é encontrado com dezesseis mortos

Equipes de resgate italianas encontraram dezesseis corpos em um barco de imigrantes que saiu da Líbia com destino à Itália. Um 17º passageiro morreu pouco depois do resgate, vítima de embolia pulmonar. Outras 74 pessoas foram encontradas com vida.

Os dezesseis mortos sofreram de desidratação e hipotermia, segundo a Marinha italiana. Um dos passageiros encontrado com vida está em estado crítico, e foi enviado a um hospital em Lampedusa, na Sicília.

O ministro de Relações Exteriores Paolo Gentiloni disse a repórteres que o navio foi encontrado a 240 quilômetros de Lampedusa e a 65 quilômetros de Trípoli, capital da Líbia.

Estas são as primeiras mortes desde que a União Europeia começou a fazer operações de resgate no Mediterrâneo, no mês passado. O programa realiza patrulhas a 50 quilômetros da costa italiana, e substitui a operação Mare Nostrum, organizada apenas pelos italianos, cujo raio de ação era maior e chegava bem mais perto da Líbia.

Gentiloni afirmou que, mesmo com uma ação mais limitada do programa europeu, os navios italianos continuarão a intervir para ajudar os que precisam. Fonte: Associated Press.