Barco pega fogo com 197 imigrantes a bordo Uma embarcação com 197 imigrantes africanos que tentava chegar à Arábia Saudita pegou fogo ontem, na costa noroeste do Sudão. Segundo uma agência de notícias semioficial do governo sudanês, apenas três passageiros foram resgatados. Os demais estão desaparecidos. Ainda de acordo com a agência, os proprietários da embarcação, todos iemenitas, foram presos. As autoridades sudanesas também teriam interceptado uma segunda embarcação com 247 imigrantes ilegais do Chade, Nigéria, Somália e Eritreia.