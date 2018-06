"Até o momento, perdemos 42 pessoas e outras 100 estão desaparecidas", afirmou Mohammed Shaba, diretor da agência. "Vamos aprender uma lição com este acidente." Segundo ele, o barco estava sobrecarregado com passageiros e suas compras feitas no mercado de Malilli, de onde saiu a embarcação.

Equipes de resgate ainda realizam buscas no local. Fonte: Dow Jones Newswires.