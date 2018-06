Barcos com imigrantes no Sudeste Asiático são deixados no mar, apesar de apelo da ONU Tailândia, Malásia e Indonésia vão continuar expulsando de volta para o mar barcos que transportam milhares de imigrantes, disse um alto funcionário tailandês nesta quarta-feira, apesar de um apelo da ONU para a formação de uma rápida operação de resgate que evite uma crise humanitária.