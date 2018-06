Barril do petróleo da Venezuela cai para US$ 24,38, menor nível em 12 anos

CARACAS - O preço do barril do petróleo da Venezuela fechou nesta sexta-feira, 15, em US$ 24,38, uma queda de US$ 3,49 em relação à semana anterior, atingindo o menor nível em 12 anos, informou o Ministério do Petróleo e Mineração do país.

"A persistente preocupação sobre a desaceleração da economia da China, a ampla disponibilidade do produto nos principais mercados e a força do dólar frente ao euro foram os fatores que se uniram para exercer pressão nas cotações do petróleo durante a atual semana", indicou o relatório semanal divulgado pelo ministério.

Além disso, o ministério destacou o comportamento dos preços do petróleo de outras regiões. O barril do Brent, de referência na Europa, fechou em US$ 31,46 frente aos US$ 35,41 da última semana. Já o Petróleo Intermediário do Texas (WTI, leve), o principal nos Estados Unidos, registrou uma queda de US$ 34,99 para US$ 31,34 no período, segundo os dados venezuelanos.

As cotações do petróleo do país têm perdido valor desde a virada do ano. Na última semana de 2015, o barril venezuelano era cotado a US$ 30,14, passando para US$ 26,40 após os primeiros sete dias de janeiro.

Com os valores registrados nesta semana, o preço de venda médio de 2016 é de US$ 25,93, muito abaixo dos US$ 44,65 do ano passado e dos US$ 88,42 de 2014. As cotações começaram a cair em 12 de setembro de 2014, quando o barril era cotado a US$ 90,19.

A Venezuela, quinto maior exportador mundial de petróleo, produz cerca de 3 milhões de barris diários e comercializa cerca de 2,5 milhões, especialmente para os EUA e a China. A venda do produto gera 95% das receitas de exportação do país. / EFE