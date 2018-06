Bascos da Espanha e da França lançam novo partido

Cerca de 300 delegados das regiões bascas da Espanha e da França elegeram os líderes para o partido, que tem tendências de esquerda, em um congresso realizado na cidade espanhola de Pamplona. Hasier Arraiz Barbadillo foi eleito presidente do partido e Arnaldo Otegi, que está preso por tentar ressuscitar o Batasuna, foi escolhido como secretário-geral.

"Nosso objetivo é a liberdade total para o País Basco. Aqui e onde estiver presente o Sortu será o porta-voz da sua luta", disse Barbadillo em um discurso para os delegados. Já Otegi enviou uma carta ao congresso, onde cobra que os membros do partido "lutem em uma nova fase política" pelo movimento de independência.

Segundo Otegi, o movimento basco é um "conflito político que ainda não foi resolvido porque os Estados espanhol e francês continuam a negar a nacionalidade do País Basco e seu direito de autodeterminação".

O movimento basco de esquerda pró-independência ganhou força nos últimos anos com o declínio do ETA, que teve muitos de seus líderes presos. O grupo armado é acusado da morte de 829 pessoas ao longo de quatro décadas de luta e é classificado como "terrorista" pela União Europeia e os Estados Unidos.

O ETA anunciou um "fim definitivo" para sua atividade armada em outubro de 2011, mas ainda não depôs as armas nem se desmobilizou, como exigem as autoridades espanholas e francesas. As informações são da Dow Jones.