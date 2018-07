Base afegã onde está o príncipe Harry é atacada Um ataque contra o Camp Bastion, no sul do Afeganistão, base onde o príncipe Harry presta serviço militar, deixou dois soldados mortos na noite de ontem, afirmou a Otan, acrescentando que o terceiro na sucessão ao trono britânico não se feriu na ação. Na segunda-feira, o Taleban ameaçou matar ou sequestrar o neto da rainha Elizabeth II, que deverá ficar no país por quatro meses, pilotando helicópteros em missões de combate contra o grupo islâmico.