Base com tropas americanas é atacada no Iraque

Uma base militar iraquiana que abriga tropas americanas na província de Kirkuk, localizada no norte do Iraque, foi alvo de um ataque com foguetes nesta quinta-feira, 13. As informações são da agências de notícias AFP.

Este é o primeiro ataque à base K1 desde 27 de dezembro, quando um empreiteiro americano morreu durante um bombardeio com pelo menos 30 foguetes, um ataque que Washington atribuiu ao Kataeb Hezbollah, uma milícia iraquiana próxima do Irã.

Bases militares e representações dos Estados Unidos têm sido alvos desde o final de outubro de uma série de com mísseis que não foram reivindicados, mas Washington culpa os grupos paramilitares xiitas apoiados pelo governo do Irã, o que aumenta sua influência no Iraque, especialmente através de grupos armados. / AFP