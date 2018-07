Bastidores de uma reunião para arrecadar fundos de campanha

SÃO JORNALISTAS, ANN GERHART, JASON HOROWITZ, THE WASHINGTON POST, SÃO JORNALISTAS, ANN GERHART, JASON HOROWITZ, THE WASHINGTON POST, O Estado de S.Paulo

Nem parece tão suntuosa a câmara de segredos da mansão em Boca Raton onde Mitt Romney confessou que não era trabalho seu preocupar-se com os 47% dos eleitores que são, como ele disse, vítimas e dependentes. O sol da Flórida ainda entra pela janela, dando às paredes de uma pequena sala um amarelo ainda mais rico.

As poucas pessoas visíveis no vídeo da reunião privada para arrecadação de recursos, em 17 de maio - um homem calvo de terno cinza e uma mulher loira -, estão sentadas a uma mesa em cadeiras douradas que são itens habituais de qualquer boa empresa que aluga locais para festas: elegantes, nem gastas nem espalhafatosas.

Não há nenhuma torre de garrafas de champanhe de 5,5 metros, como na reunião de arrecadação de fundos de terça-feira para o presidente Barack Obama no 40/40 Club, em Manhattan. Aproximadamente cem pessoas pagaram US$ 40 mil cada para estar com Obama e os apresentadores da reunião, Beyoncé e Jay-Z. Um número muito menor pagou US$ 50 mil por pessoa para se encontrar em Boca Raton com Romney e ouvi-lo fazer uma piada sobre como ele venceria mais facilmente se os seus avós fossem mexicanos. Riram às gargalhadas.

Esses preços não ficam muito abaixo do que uma família americana ganha por ano. Sim, os doadores são pessoas muito ricas. Por que eles resolvem fazer isso com seu dinheiro? O que eles querem? Proximidade do poder, tempo de ficar face a face com o candidato, uma chance de arejar suas opiniões, desfilar diante das outras pessoas na sala e se vangloriar depois de sair, é o que dizem os que foram anfitriões de tais encontros.

Romney sabe disso e lhes diz abertamente: "Como essa mesa é bastante pequena e a sala é bastante íntima, eu gostaria que gastássemos nosso tempo respondendo às perguntas que vocês têm, ouvindo as recomendações que vocês possam ter", afirmou no vídeo.

Bajulação, intimidade, paparicação. Um político precisa agradar muitas plateias: a Câmara de New Hampshire, os veteranos de guerras, as mulheres dos subúrbios de classe média. Seus doadores são apenas mais um público.

Como os encontros com poucas pessoas abonadas são fechados à imprensa e realizados em alguma residência particular, são invisíveis a quem decidirá a disputa. A impressão inconfundível é a de que os ricos recebem a verdade que o candidato não dirá ao público.

As reuniões de arrecadação de fundos são restritas não para proteger o candidato de afirmações muito francas. Afinal, o candidato deve ser suficientemente habilidoso para medir as palavras. São fechadas para proteger os doadores, que não desejam expor suas apreensões e aspirações, segundo dizem os anfitriões desses encontros políticos.

"Isso é feito não tanto para o candidato, mas para os convidados. A intenção é que eles se sintam relaxados e consigam fazer perguntas sem sentir que estão falando publicamente", disse Robert Zimmerman, membro de vários comitês nacionais de campanhas presidenciais democratas. "Um candidato, em especial à presidência, está sempre exposto ao público."

Outra pessoa que trabalhou para três candidatos presidenciais democratas, e pediu anonimato para falar francamente, acrescentou: "Quando (os candidatos) chegam a esse nível, eles são profissionais. Sabem como dar a aparência de um bate-papo franco com a sala sem desviar da mensagem".

Eles tropeçam, é claro. O problema de Romney, sugeriram dois outros arrecadadores de fundos democratas, é que suas observações incomodaram em razão de a plateia se parecer exatamente igual a Romney.

"Se eles não tivessem pagado US$ 50 mil e Romney não estivesse concorrendo à presidência, ele estaria na sala mesmo assim", disse um membro da campanha de Obama. "Com frequência, os doadores querem um momento de relação mais complexo que o de uma mera transação comercial", disse Georgette Mosbacher, uma decana no relacionamento com doadores. "É uma estrutura social como outra qualquer", disse. "É um clube."

Os que organizam reuniões de arrecadação de fundos precisam atingir uma meta, o que significa que precisam entrar em contato com dezenas de pessoas que conhecem e pedir um cheque polpudo. Eles têm de arcar com os custos da festa, que em geral tem comida suficientemente boa para ninguém se queixar, mas não tão boa que o doador possa se perguntar por que aquele dinheiro não vai diretamente para os cofres do comitê político.

Pelo trabalho duro, os anfitriões podem receber menções de jornalistas por serem testemunha ocular dos fatos, mas isso vem muito depois, apenas se o candidato ganha. A próxima reunião de Romney para arrecadar fundos, em Palm Beach County, na Flórida, possivelmente será hermeticamente fechada, depois do falatório sobre a última.

A mensagem do candidato republicano, provavelmente, será dada quase tão claramente como foi em Boca Raton: "Francamente, o que eu preciso que vocês façam é levantar milhões de dólares". / TRADUÇÃO DE CELSO PACIORNIK