Bastidores: Foto próxima entre Bolsonaro e Putin esconde rigidez do protocolo sanitário do Kremlin

BUDAPESTE - De volta ao Brasil após viagem a Moscou, o presidente Jair Bolsonaro (PL) tenta colar a imagem de afinidade com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. "O mais importante é que fiquei por duas horas a um metro e meio de Putin", insistiu nesta sexta-feira, 18, Bolsonaro. Os dois, de fato, ficaram lado a lado durante a agenda, mas o registro esconde a distância abissal entre os líderes quando o assunto é protocolo sanitário para a covid-19.

Se no Palácio do Planalto, em Brasília, o uso de máscaras é exceção entre auxiliares do presidente, no Kremlin as normas de combate ao coronavírus são rígidas e monitoradas pela equipe de Putin.

Apenas para cruzar os muros da sede do governo russo e realizar a cobertura jornalística da visita do chefe do Executivo brasileiro, a reportagem do Estadão/Broadcast Político apresentou três testes negativos para covid-19 do tipo RT-PCR - o "padrão ouro" - com resultados em inglês, feitos nos três dias anteriores ao compromisso no Kremlin.

Nas dependências da fortificação moscovita, sempre com uso de máscaras, jornalistas e assessores de Bolsonaro foram submetidos a mais um teste RT-PCR, este pago e controlado pelo governo da Rússia. Após os exames, o local foi totalmente desinfectado, incluindo chão e paredes, apurou o Estadão/Broadcast Político.

O resultado dos testes demorou cerca de três horas para ser liberado. Até que isso acontecesse, todos foram direcionados a uma sala reservada. Só com a certeza de que não havia casos de covid-19 entre os visitantes, os jornalistas foram liberados para o salão Ekaterina, onde Putin e Bolsonaro realizaram a declaração oficial à imprensa após a reunião bilateral. Foi o único momento em que a imprensa pôde ver, e a um distanciamento social bastante considerável, os líderes dos dois países.

Vacinado contra a covid-19 com as três doses da Sputnik V, Putin notabilizou-se pela rigidez nos protocolos sanitários no seu entorno. A foto do presidente da França, Emmanuel Macron, separado do russo por uma grande mesa dentro do Kremlin rodou a internet e tornou-se meme. O motivo do distanciamento social foi a recusa do francês em realizar seu teste na Rússia, por medo de clonagem do material genético. Adotou a mesma precaução o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, que esteve com Putin um dia antes do presidente brasileiro.

Bolsonaro, que diz não ter se imunizado, só teve autorização para se sentar ao lado de Putin após testar negativo para o coronavírus no dia da agenda oficial. O teste foi feito em toda a comitiva no hotel em que ficou hospedada em Moscou, o Four Seasons, na área central de Moscou e a poucos metros do Kremlin.