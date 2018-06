Batalha ocorre na Síria mesmo com cessar-fogo

A trégua, proposta pelo enviado da ONU (Organização das Nações Unidas) e Liga Árabe para o conflito, Lakhdar Brahimi, deve durar apenas os quatro dias do feriado do Eid al-Adha e não tem mecanismos de monitoramento e nem planos para após o seu término.

O grupo radical islâmico Jabhat al-Nusra, que desde o início rejeitou o cessar-fogo, entrou em confronto com forças do regime pelo controle de uma base militar localizada em uma cidade estratégica, na estrada que leva para a cidade de Alepo, a mais populosa do país. Confrontos intensos têm acontecido na região nos últimos meses.

Segundo o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, que conta com uma rede de ativistas na Síria, três pessoas foram mortas em um subúrbio de Damasco e outras duas foram mortas por atiradores de elite.

O Observatório afirmou que manifestantes reuniram-se após as orações do Eid al-Adha em Alepo, na cidade de Hama, nos subúrbios de Damasco e na província de Deraa. Os protestos lembram as marchas que iniciaram a guerra civil, que com o tempo diminuíram por causa da brutal repressão do regime de Assad. As informações são da Associated Press.