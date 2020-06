Batalha sobre estátuas de confederados nos EUA reflete o duelo na sociedade americana

WASHINGTON - Cento e cinquenta e cinco anos após o fim da Guerra Civil, uma escultura de Jefferson Davis, presidente dos Estados Confederados, foi derrubada na cidade da Virgínia, que os secessionistas americanos chamavam de capital. No Alabama, uma estátua de Robert E. Lee, o general mais honrado da Confederação, foi derrubada em frente a uma escola de Montgomery que leva seu nome. Em uma blitz que explodiu no movimento anti-brutalidade policial, os manifestantes vandalizaram e removeram dezenas de monumentos erguidos para políticos e soldados confederados.

Da Virgínia, onde o governador democrata adotou a remoção de símbolos que muitos brancos consideravam sagrados, ao Alabama, onde parlamentares republicanos recentemente proibiram a realocação ou remoção de quaisquer memoriais confederados - cenas dramáticas de destruição lembraram a queda do União Soviética, quando multidões derrubaram estátuas de Lenin, Stalin e outros ícones do totalitarismo.

O conflito aparentemente eterno do país - nascido na escravidão e mantido vivo por um século e meio de batalhas por raça, direitos civis e identidade americana - explodiu mais uma vez, concentrando-se nos símbolos da guerra mais sangrenta já travada em solo americano, uma guerra entre irmãos.

Demorou menos de duas semanas para a resposta popular à morte de George Floyd, um homem negro asfixiado quando um policial branco de Minneapolis pressionou o joelho no seu pescoço, se transformar em um ataque conjunto aos símbolos da Confederação. Mas agora é fácil ver essa mudança em lugares grandes e pequenos, em números muito além de ações semelhantes que se seguiram ao assassinato em massa de 2015 em uma igreja negra em Charleston, e ao comício nacionalista branco de 2017 em Charlottesville.

"Parece que agora há massa crítica e talvez as pessoas estejam ouvindo da mesma maneira que antes", disse Karen Cox, historiadora da Universidade da Carolina do Norte em Charlotte, que está escrevendo um livro sobre monumentos confederados.

Mas os defensores da remoção das estátuas e os que as mantiveram concordaram que é improvável que a onda de ataques seja a batalha final sobre os símbolos da Confederação.

"Este não é o fim", disse Cox. "Restam mais de 700 desses monumentos. E não posso dizer que é uma situação única. Há uma longa história desde o movimento dos direitos civis de ações contra os monumentos, especialmente após o massacre de Charleston e depois de Charlottesville. Este é o mesmo debate que se repete desde o final da Guerra Civil, e ainda temos a mesma divisão nacional entre imigração e raça e que tipo de sul teremos”.

Novas estátuas

Mesmo que essa extraordinária onda de coberturas e desfigurações de estátuas continue, mais monumentos confederados estão sendo construídos - mais de 30 nas últimas duas décadas, disse Cox - e pelo menos sete Estados do sul aprovaram leis nos últimos anos, tornando mais difícil se livrar de estátuas existentes. A lei de 2017 do Alabama, por exemplo, proíbe a "realocação, remoção, alteração, renomeação ou perturbação" de monumentos que existem há mais de 40 anos. As linhas de batalha não poderiam ser mais familiares.

Em Portsmouth, Virgínia, na noite de quarta-feira 10, após o conselho da cidade ter adiado a decisão de remover um monumento confederado, os manifestantes usaram cordas e tijolos, alicates e martelos para decapitar e derrubar quatro estátuas. Um homem ficou gravemente ferido quando um pedaço de estátua caiu sobre ele.

"Estou tão feliz que estou vivo ao vê-lo descer e ver os negros derrubá-lo - não a cidade, nem seu prefeito, ninguém importante", disse uma mulher negra que foi entrevistada pela TV local. "Os negros estão derrubando esse ódio."

Mas os defensores dos monumentos não se mexeram. “Você não pode satisfazer algumas pessoas”, disse Samuel Mitcham Jr., historiador de operações patrimoniais dos Filhos dos Veteranos Confederados, que escreveu um livro "A Guerra Civil não era sobre escravidão", argumentando que o sul deixou a União estritamente por razões econômicas. “Esses monumentos pertencem à nossa história. A única maneira de nos unirmos é com tolerância, mas o Black Lives Matter não é muito tolerante.”

Mitcham, como muitos que acreditam que os monumentos devem permanecer em lugares respeitados, como praças da cidade, entradas de escolas e capitólio do estado, afirma que as obras de arte são "herança do sul".

"Não podemos concordar com algumas das coisas que foram feitas naquela época, mas isso é verdade para toda a história. Eles foram acolhidos porque as viúvas e os órfãos dos veteranos confederados amavam seus maridos e pais. Não se tratava de ódio", disse ele.

A maioria das estátuas confederadas que pontilham a paisagem do sul foi erguida, no entanto, não imediatamente após a Guerra Civil, mas meio século depois. Os grupos de mulheres do sul que pagaram a maioria das estátuas no início do século 20 disseram que queriam um lugar para homenagear seus entes queridos caídos, mas os grupos que pagaram pelos monumentos procuraram enviar uma mensagem no momento em que estavam pressionando - e conquistando - leis para facilitar a segregação racial.

Muitas cidades do sul compraram estátuas de zinco baratas da Monumental Bronze Co. em Bridgeport, Connecticut. A empresa ofereceu representações de soldados da Guerra Civil, União ou Confederado, o que o cliente preferisse, por US$ 450. As Filhas Unidas da Confederação levantaram o dinheiro para financiar um boom de monumentos sem precedentes.

"Os sulistas brancos sempre dizem que isso é sobre a herança, e os sulistas negros sempre dizem que os monumentos são um insulto", disse Cox, a historiadora.

Frederick Douglass, o escravo fugitivo que escreveu algumas das narrativas mais importantes da escravidão americana, disse em 1870 que os tributos aos guerreiros confederados "se provarão monumentos da loucura", equivalendo a "um registro desnecessário de estupidez e injustiça".

Mudanças

Mas a presença de muitos brancos nas multidões que atacaram estátuas nesta semana, e a decisão da mais importante corrida de carros dos EUA, a NASCAR, de proibir símbolos confederados em suas propriedades, levou alguns partidários dos protestos a pensarem que uma conquista estava a caminho.

Em Jacksonville, na Flórida, o prefeito Lenny Curry ordenou nesta semana a remoção de todos os 11 monumentos e símbolos confederados da cidade e, na Universidade do Alabama, o conselho de administração aprovou a remoção de três placas em homenagem aos estudantes que serviam nas forças armadas confederadas.

Em Bentonville, Arkansas, a divisão estadual das Filhas Unidas da Confederação disse que moveria o monumento de um soldado confederado da praça da cidade para um parque privado.

Mas mesmo depois que seu secretário de defesa disse que consideraria renomear as bases militares dos EUA que honram os líderes militares confederados, e depois que os fuzileiros anunciaram a proibição de símbolos confederados em espaços públicos em suas instalações, o presidente Donald Trump atacou tais reexames de como a história é contada.

"Meu governo nem considerará a renomeação dessas instalações militares magníficas e fabulosas", tuitou Trump. “Nossa história como a maior nação do mundo não será alterada. Respeite nossos militares!”

Por mais profunda que seja essa onda de remoções, os historiadores alertaram para uma possível reação nos próximos meses.

Mais de cem memoriais confederados foram retirados após o ataque da igreja em Charleston, mas nos anos seguintes, vários estados do sul limitaram as restrições a essas remoções. A Carolina do Sul acrescentou a exigência de que dois terços de seus legisladores aprovassem qualquer remoção de um monumento confederado. A Carolina do Norte deu ao legislador controle sobre "objetos de lembrança".

E a Virgínia tornou ilegal "perturbar" os monumentos de guerra. Só depois que a maioria democrata conquistou o controle da legislatura do estado, a Virgínia aprovou uma lei que entra em vigor no próximo mês, permitindo que as localidades tomem suas próprias decisões sobre memoriais.

Na segunda-feira 8, um juiz de Richmond bloqueou temporariamente o governador da Virgínia Ralph Northam (D) de mudar uma estátua proeminente de Lee para longe da histórica Monument Avenue. O juiz tomou sua decisão em uma ação movida pelo bisneto de dois signatários de uma ação de 1890 que exigia que o Estado mantivesse a estátua e seu local "perpetuamente sagrados" e "a protegesse afetuosamente".

Em Birmingham, apesar da nova lei do Alabama que proíbe a remoção dos monumentos, os manifestantes tentaram, mas não conseguiram derrubar um obelisco confederado, mas o prefeito Randall Woodfin interveio e obrigou os trabalhadores da cidade a derrubar o memorial de 15 metros de altura. Isso levou o procurador geral do estado a entrar com uma ação contra o prefeito, dizendo que a cidade havia violado a lei do Alabama.

Algumas batalhas por monumentos serão resolvidas em tribunais, outras em capitólios estaduais, outras nas urnas. Esta semana, eles estão sendo resolvidos nas ruas.