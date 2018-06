Bateria de mísseis enviados à Turquia está operacional

A bateria, fornecida pela Holanda, é destinada a proteger a cidade de Adana de ataques de mísseis que poderiam ocorrer na fronteira com a Síria. A Turquia ser tornou um crítico duro do regime sírio, onde a guerra civil já deixou pelo menos 60 mil mortos.

Os Estados Unidos, a Alemanha e a Holanda estão fornecendo, cada, duas baterias da versão mais recente dos mísseis fabricados pelos EUA. As outras cinco baterias deverão entrar em operação nos próximos dias em Adana, Kahramanmaras e Gaziantep.

"Essa é uma clara demonstração da agilidade e flexibilidade das forças da Otan e de nosso desejo de defender aliados que enfrentam ameaças em um mundo instável, afirmou o almirante James Stavridis, comandante supremo das Forças Aliadas da Otan para a Europa, em um comunicado.

A Otan reiterou neste sábado que os mísseis têm apenas propósitos pacíficos. A Síria não disparou nenhum míssil na superfície na Turquia durante sua guerra civil de quase dois anos e seu governo descreveu o envio das baterias como uma provocação.

A Otan também enviou baterias de mísseis Patriot à Turquia durante a invasão do Iraque comandada pelos EUA há 10 anos. Eles nunca foram usados e foram retirados dos país alguns meses mais tarde. As informações são da Associated Press.