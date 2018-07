Batida de trem deixa pelo menos 24 mortos na África do Sul

JOHANESBURGO - Colisão entre um trem de carga que transportava carvão e um caminhão levando trabalhadores rurais na província de Mpumalanga, leste da África da Sul, matou ao menos 24 pessoas, nesta sexta-feira, 12. "O acidente foi feio", afirmou o porta-voz do governo, Thulani Sibuyi, descrevendo a cena do local.

Pelo menos outras 25 pessoas ficaram feridas no choque ocorrido nesta sexta-feira. Onze vítimas morreram no local, duas à caminho do hospital e outros pereceram em diversos hospitais. Mas o número de mortes ainda pode aumentar. "Os corpos estão muito espalhados. É difícil chegar a um número conclusivo (de mortos)", disse o porta-voz da agência do departamento de segurança da província, Joseph Mabuza.

O dono do caminhão está sendo interrogado pela polícia, afirmou Sibuyi. Ao que parece, ele julgou mal a distância do trem e atrevessou os trilhos. Acidentes de trânsito com muitas vítimas são comuns na África do Sul, causados por estradas em condições ruins e motoristas negligentes.

As informações são da Associated Press.