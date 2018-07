BBC acompanha rebeldes no oeste da líbia

A BBC acompanhou rebeldes líbios que combatem forças leais a Muammar Khadafi no oeste do país.

As forças rebeldes estão a cerca de 50 km da capital, Trípoli, mas a linha de batalha vem se mostrando instável.

Os opositores do governo controlam há meses montanhas do oeste do país e nos últimos dias vêm avançando também pelas planícies desérticas da região.

Apesar de apoiados pela Otan, os rebeldes vêm se mostrando lentos em vencer a resistência das forças pró-Khadafi. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.