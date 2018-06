BBC criticada por abandonar programa sobre abuso sexual

A BBC foi criticada nesta quarta-feira por um de seus principais programas jornalísticos, o Newsnight, ter engavetado uma edição a respeito de Jimmy Savile, ex-apresentador da emissora suspeito de abusos sexuais e pedofilia.

A crítica foi feita na conclusão de uma investigação interna sobre a conduta da emissora no caso Savile, morto no ano passado. A investigação, porém, não encontrou indícios de que a BBC tenha tentado acobertar o caso Savile.

Segundo o relatório, o engavetamento do Newsnight não ocorreu para proteger a imagem de Savile ou os programas de homenagem a ele que foram ao ar na BBC no final do ano passado.

"A decisão de abandonar a investigação original (do Newsnight a respeito das denúncias contra Savile) foi falha e tomada de maneira equivocada, mas acredito que foi tomada em boa-fé", declarou Nick Pollard, ex-chefe da emissora Sky News e responsável pelo relatório investigativo - batizado de Relatório Pollard.

"Não foi tomada para proteger os programas de homenagem a Savile ou por qualquer outra razão imprópria."

O caso Savile

Jimmy Savile é um ex-apresentador e DJ que foi uma lenda da TV britânica entre os anos 1960 e 80.

No ano passado, o Newsnight investigou durante seis semanas denúncias de que Savile teria cometido diversos abusos, ao longo de cinco décadas, inclusive contra menores de idade, mas o programa acabou não indo ao ar.

Em outubro deste ano, a emissora concorrente ITV levou ao ar sua própria investigação a respeito de Savile, o que despertou uma onda de novas acusações contra o apresentador. Ao mesmo tempo, isso levantou questionamentos a respeito de por que o Newsnight engavetou sua apuração.

A direção do programa alegou que a decisão de engavetar fora tomada por motivos editoriais.

Diversos inquéritos foram abertos, dentro e fora da BBC. O editor do Newsnight, Peter Rippon, afastou-se de seu cargo em 22 de outubro, aguardando a conclusão apresentada nesta quarta-feira por Pollard.

A direção da BBC informou nesta quarta que Rippon será substituído no comando do Newsnight e possivelmente alocado para novas funções.

Helen Boaden, diretora da BBC News, que também se afastou durante as investigações, retomará seu posto nesta quinta. E o vice-diretor de notícias Stephen Mitchell deixará a BBC no ano que vem.

'Falhas claras'

O diretor-geral em exercício da BBC, Tim Davie, se disse satisfeito com o fato de "a investigação não ter encontrado qualquer indício de pressão imprópria para impedir a veiculação do Newsnight ou para proteger programas dedicados a Jimmy Savile".

Mas ressaltou, em um e-mail enviado a todos os funcionários da BBC, que "o relatório aponta falhas claras em nosso sistema, da forma como trabalhamos juntos e como tomamos decisões".

O Newsnight também é alvo de outro relatório, da BBC Trust (órgão que governa a emissora), por outra edição, que foi ao ar em 2 de novembro e que abordava denúncias de abusos sexuais contra crianças no País de Gales. O programa não citou suspeitos, mas informações divulgadas levaram a especulações de que um ex-parlamentar britânico, Lord McAlpine, seria o responsável pelos abusos.

O programa posteriormente se retratou com McAlpine, e a BBC pagou 185 mil libras ao ex-parlamentar por difamação.