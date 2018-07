BBC é atacada após veicular notícia falsa sobre abuso sexual infantil

A BBC já havia emitido um pedido de desculpas na sexta-feira, mas no sábado o seu diretor-geral, George Entwistle, teve de admitir, sob questionamento de seus próprios jornalistas, que não sabia com antecedência sobre a reportagem do Newsnight, semanas depois de ter sido acusado de ser muito negligente a respeito do escândalo anterior no mesmo programa.

"Em retrospecto, eu queria que isso tivesse sido trazido à minha atenção", disse Entwistle, que também é o editor-chefe da BBC, acrescentando que não deveria esperar que ele soubesse de toda a produção do noticiário da BBC.

Entwistle, no cargo há apenas dois meses, disse que não vai renunciar. Mas as aumentaram as críticas de que a instituição de 90 anos foi sistematicamente incapaz de lidar com as suas falhas.

"Eu escutei o diretor-geral com descrença cada vez maior", afirmou o presidente da poderosa comissão de mídia do parlamento, John Whittingdale, à Reuters. "O nível de falha de gestão em todos os níveis dentro da BBC, até e inclusive do diretor-geral, é simplesmente extraordinário."

A BBC e seus chefes estão sob enorme pressão desde que uma emissora rival revelou no mês passado que o falecido Jimmy Savile, uma das personalidades mais conhecidas da televisão britânica nos anos 1970 e 1980, era um grande agressor sexual.

Para complicar as coisas para Entwistle, o Newsnight derrubou uma reportagem planejada sobre Savile pouco depois de sua morte, no ano passado, e a BBC continuou com programas em sua homenagem.

Depois de ter sido amplamente criticado por não ter veiculado a reportagem, o que levou ao afastamento de seu editor, o Newsnight agora está sendo criticado por uma notícia do dia 2 de novembro sobre abusos sexuais em lares de crianças no norte do País de Gales durante os anos 1970.

Steve Messham disse à BBC que um importante político do Partido Conservador o havia estuprado, quando Messham era uma criança em uma destas casas.

O Newsnight não identificou o político, mas o nome de Alistair McAlpine, tesoureiro do partido conservador de 1975 a 1990, apareceu rapidamente na Internet e em sites de mídias sociais.

Na sexta-feira, McAlpine veio a público para negar rigorosamente as acusações e ameaçar entrar com um processo legal.

Horas mais tarde, Messham disse ter identificado erroneamente McAlpine ao programa jornalístico da BBC. O programa admitiu que não tinha abordado McAlpine para comentar, ou mostrado a Messham uma foto de McAlpine, antes de divulgar a informação.