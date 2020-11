BBC inicia investigação sobre controversa entrevista da princesa Diana

LONDRES - A rede britânica BBC iniciou nesta quarta-feira, 18, uma investigação independente para desvendar como um dos seus jornalistas, acusado de falsificar documentos, obteve uma impactante entrevista em 1995 com a princesa Diana em que ela revelou a ruptura de seu casamento com o príncipe Charles.

A junta diretora da rádio-televisão pública britânica nomeou o ex-juiz da Suprema Corte John Dyson para liderar uma investigação sobre as circunstâncias que rodearam a entrevista para o programa Panorama, informou a emissora em um comunicado.

Leia Também BBC afirma que fará inquérito ‘robusto’ sobre famosa entrevista com princesa Diana

A entrevista, vista por 22,8 milhões de britânicos, teve o efeito de uma bomba: a princesa, que morreu dois anos depois em um trágico acidente de carro em Paris, disse que havia "três pessoas" em seu casamento, referindo-se a relação de Charles com Camila Parker Bowles. E admitiu ter ela mesma uma aventura.

Vinte e cinco anos depois, o irmão de Diana, o conde Charles Spencer, acusou o famoso jornalista Martin Bashir de ter falsificado documentos para obter a entrevista.

Spencer alegou que nas semanas que antecederam a entrevista, Bashir fez afirmações falsas e difamatórias sobre membros da realeza para ganhar sua confiança e acesso à sua irmã. Entre as alegações, disse que o telefone de Diana estava grampeado e seu guarda-costas estava tramando contra ela.

Ele alegou que Bashir lhe mostrou "extratos bancários falsos", supostamente para provar que dois assessores reais estavam sendo pagos para manter Diana sob vigilância.

"Se eu não tivesse visto essas declarações, nunca teria apresentado Bashir à minha irmã", escreveu em uma carta direcionada à BBC, exigindo desculpas por estes métodos "desonestos".

"A BBC está decidida a chegar ao final dessa questão e por isso temos em andamento uma investigação independente", disse seu novo diretor-geral, Tim Davie.

A investigação examinará a conduta de Bashir, e o impacto internacional dessa entrevista exclusiva, e examinará também os "supostos registros bancários". Também estudará o nível de conhecimento da BBC sobre o assunto e sobre a instituição que protegeu seu jornalista a todo custo.

A entrevista com Diana, uma das personalidades mais influentes do século 20, revelou parte da vida íntima da família real. O casamento havia terminado em 1992, antes do divórcio oficial em 1996.

O príncipe Charles, herdeiro da coroa britânica, se casou com Camila em uma discreta cerimônia civil em 2005.

A BBC informou que Bashir, hoje com 57 anos e atualmente editor de Religião, está afastado por recomendação média porque está se recuperando de uma cirurgia cardíaca e complicações relacionadas à covid-19, que contraiu no início deste ano./AFP e AP