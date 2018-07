BBC investiga crianças forçadas a pedir dinheiro na Grã-Bretanha

LONDRES - O repórter do programa Panorama da BBC John Sweeney investigou por meses o drama de crianças do leste europeu que pedem esmolas nas ruas de Londres. As crianças são da minoria europeia mais pobre, os ciganos da Romênia.

O ex-policial Bernie Gravett acredita que essas crianças são traficadas por membros de sua própria comunidade.

Ele participou de uma operação conjunta das polícias britânica e romena que prendeu no ano passado 26 pessoas acusadas de traficar mais de 200 crianças ao país. O julgamento ainda não acabou.

