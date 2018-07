BC alemão diz que não haverá concessões para Grécia O presidente do Banco Central da Alemanha, Jens Weidmann, disse neste domingo que a Grécia não deve esperar que seus credores internacionais façam concessões ao país em seu programa de reformas e em suas medidas de austeridade, porque isso criaria um perigoso precedente. Weidmann afirmou que o governo grego que emergir das eleições da próxima semana deve cumprir as obrigações comprometidas em troca dos dois pacotes de socorro, ou não terá mais assistência do bloco europeu.