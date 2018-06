BC da África do Sul eleva juros a 5,75%

"Qualquer movimento futuro será gradual e altamente dependente de dados", afirmou Gill Marcus, presidente do SARB. Os bancos centrais de países emergentes elevaram os juros repetidas vezes neste ano para manter o interesse dos investidores em suas moedas e bônus enquanto o Federal Reserve reduz gradualmente seu programa de compra de ativos nos EUA.

Os investidores esperam que a redução dos estímulos nos EUA eventualmente provoque alta nos juros dos Treasuries norte-americanos, tornando as apostas em ativos mais arriscados menos atrativas.

No entanto, o SARB enfrenta uma situação difícil, pois a economia sul-africana está se enfraquecendo. Marcus afirmou, após a decisão de hoje, que o Produto Interno Bruto (PIB) do país provavelmente vai crescer 1,7% neste ano, meio ponto porcentual menos que a previsão anterior do banco central e abaixo do avanço de 1,9% registrado no ano passado.

"Os números não são bons", disse Marcus. Contudo, observou o presidente do SARB, "essa perspectiva de crescimento fraco não é algo que a política monetária pode melhorar". Segundo Marcus, a elevação dos juros foi necessária para conter a inflação, que deverá ficar em média em 6,3% ao ano em 2014, acima do teto de 6,0% da meta do banco central. Fonte: Dow Jones Newswires.