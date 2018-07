BC iraniano diz que sanções equivalem à 'guerra militar' O presidente do Banco Central do Irã, Mahmoud Bahmani, afirmou nesta terça-feira que o aumento das sanções impostas pelo Ocidente ao país equivalem a uma "guerra militar", que requer novas táticas para ser superada. Ele anunciou a criação de um grupo especial para enfrentar as sanções. Bahmani disse que estabeleceu um "quartel-general no Banco Central, que reúne-se diariamente", cuja missão é "lidar com as sanções".