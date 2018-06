BC russo diz que elevará reservas para níveis 'super confortáveis'

Segundo Elvira, não existe prazo específico para levar as reservas para cerca de US$ 500 bilhões, do nível atual de US$ 360 bilhões. "Isso será feito suavemente e ao longo de pelo menos um ano", comentou. O BC russo começou a comprar entre US$ 100 milhões e US$ 200 milhões por dia em meados de maio, para recompor as reservas, que caíram fortemente quando a autoridade interveio no mercado no fim do ano passado para conter a queda do rublo.

O BC russo deve se reunir no dia 15 de junho e analistas acreditam que haverá uma nova redução nas taxas referenciais de juros. Também serão revisadas as projeções econômicas, que devem melhorar um pouco e se aproximar das estimativas do governo russo, segundo Elvira. O Ministério de Economia prevê que o PIB encolherá 2,8% este ano, enquanto em março o BC estimava uma contração de 4%. Fonte: Dow Jones Newswires.