BCE avaliará ativos de 128 bancos da zona do euro O Banco Central Europeu (BCE) divulgou hoje como as autoridades regulatórias vão examinar os ativos dos 128 maiores bancos da zona do euro. Com o lançamento de um manual de 285 páginas, já disponível no site do BCE, a instituição efetivamente lançou a segunda parte de sua revisão de bancos, que se estenderá até agosto.