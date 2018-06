BCE diz que passos principais foram dados na Grécia

Ele também disse que o último programa de compra de bônus da instituição teve um efeito significativo em baixar os custos de empréstimo dos países da zona do euro e em atenuar as preocupações do mercado sobre o futuro da união monetária. "Está frutificando, mas provavelmente é cedo demais para declarar vitória final. Então precisamos ficar atentos e acompanhar o desenvolvimento da situação", disse Noyer, que é integrante do Conselho do BCE e do Banco da França.

Em entrevista na capital japonesa ontem, Noyer também afirmou que está confiante nas perspectivas de recuperação da zona do euro em 2013, após um período de contração econômica e aumento da taxa de desemprego. As informações são da Dow Jones.