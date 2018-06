BCE enfrenta problemas em testes de estresse

O BCE informou ao Bundesbank (banco central da Alemanha) que está "tecnicamente incapaz" de lidar com a data combinada, segundo o semanal alemão Euro am Sonntag, que cita um email enviado pela autoridade monetária alemã para as instituições financeiras do país.

O BCE acrescentou que agora deseja que os bancos reenviem as informações em um formato padrão.

Um porta-voz do BCE disse que uma "avaliação abrangente está em andamento para ser concluída como planejado, com os resultados prontos na segunda quinzena de outubro".

Ele acrescentou que o BCE tem se comprometido com os bancos e aprimorando sua abordagem "para garantir que o processo será administrado da forma mais efetiva possível para todos os envolvidos".

Fonte: Dow Jones Newswires.