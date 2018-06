BCE mantém taxa básica de juros em 0,25%

Com isso, a instituição resistiu à pressão daqueles que defendem um corte nos juros para proteger a zona do euro da deflação. A inflação anual na zona do euro foi de 0,7% em abril, levemente acima da taxa observada em março, mas muito abaixo da meta do BCE de 2,0% no médio prazo.

Agora a atenção dos participantes dos mercados se volta para a entrevista à imprensa de Mario Draghi, presidente do BCE, marcada para as 9h30 (de Brasília). Fonte: Dow Jones Newswires.