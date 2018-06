BCE mantém taxa básica de juros inalterada em 0,25% O Banco Central Europeu (BCE) manteve as taxas básicas de juros inalteradas, em linha com as expectativas do mercado. A taxa de juros de refinanciamento foi mantida em 0,25%, a taxa de juros de depósitos permaneceu em 0,0% e a taxa de empréstimos marginal continuou em 0,75%.