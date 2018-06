BCE não pode oferecer alívio financeiro à Grécia Frankfurt, 06/10/2012 - O Banco Central Europeu (BCE) não pode oferecer alívio financeiro à Grécia distorcendo os prazos e condições dos títulos soberanos do governo grego, informou o tabloide alemão Bild Zeitung, citando Joerg Asmussen, membro do conselho executivo do BCE.