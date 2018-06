BCE não tem planos de ajudar Grécia a pagar empréstimos ao FMI, diz Weidmann

A Grécia tem 1,5 bilhão de euros (US$ 1,7 bilhão) em dívidas a saldar com o FMI no próximo dia 30.

"Não é dever do Banco Central Europeu e financiamento de Estados é até mesmo proibido", disse Weidmann à publicação francesa. "A bola está no campo do governo grego", acrescentou.

Segundo Weidmann, "os últimos dias mostraram que não há muito tempo restante" para a Grécia fechar um acordo de ajuda com seus credores internacionais.

Weidmann comentou ainda que a existência da zona do euro não depende das negociações entre Atenas e seus credores, mas não descartou a ocorrência de eventuais problemas nos países do bloco, embora a situação de nações que enfrentaram dificuldades no passado, como Itália e Espanha, seja "muito diferente" hoje.

Para o chefe do Bundesbank, as repercussões mais severas de um eventual fracasso nas conversas serão para a própria Grécia. Uma eventual moratória de Atenas, disse ele, levará a consequências "difíceis de manter sob controle" para o governo grego. Fonte: Dow Jones Newswires.