Beach Boys voltam à ativa com turnê e disco novo para marcar 50 anos da banda

O lendário grupo americano Beach Boys anunciou planos de retomar atividades, com uma turnê e um novo disco, que marcará os 50 anos de formação da banda.

O grupo de cinco integrantes contará com membros da formação original, entre eles, Brian Wilson - o cérebro por trás do clássico Pet Sounds -, Mike Love e Al Jardine.

A turnê do grupo contará com 50 apresentações em diferentes cidades.

Al Jardine disse que o grupo irá se apresentar na cerimônia de entrega dos Prêmios Grammy, em 12 de fevereiro, onde prometeu que eles farão ''algo realmente empolgante''.

'Saudades'

O primeiro show oficial da banda que cunhou clássicos como Good Vibrations, God Only Knows e Surfin' USA se dará na cidade de Nova Orleans, no dia 27 de abril de 2012.

Além dos três integrantes da formação original, o grupo terá ainda a companhia de Bruce Johnston e David Marks, que há anos vêm tocando com a banda.

Brian Wilson afirmou que ''este aniversário é especial para mim porque sinto saudades dos rapazes,e será empolgante fazer um novo disco e subir ao palco com eles novamente''.

Mike Love acrescentou que ''a música tem sido o fator unificador e harmonizante em nossa vida desde a infância. É uma bênção que possamos compartilhar isso com o mundo.''

Ele fez uma brincadeira com o título de uma das músicas da banda, dizendo ''Não seria bom fazer tudo isso novamente? Absolutamente!'', em referência ao clássico Wouldn't It Be Nice, cujo título significa ''Não Seria Bom''.

Os irmãos de Brian Wilson, Dennis e Carl, que fizeram parte da formação original, morreram, respectivamente, em 1983 e 1998.

Histórico

O grupo, cujo som era evocativo do estilo de vida praiano da Costa Oeste dos Estados Unidos, fez imenso sucesso na década de 60, mas sua popularidade foi declinando, especialmente a partir da saída do cantor e compositor Brian Wilson, devido a problemas psicológicos e uso de drogas.

A partir dos anos 80, a banda se viu envolvida em uma série de disputas legais a respeito do uso do nome, com Love e Jardine alcançando um acordo extra-judicial em 2008.

Wilson enveredou por uma carreira solo, após anos inativo, e recentemente concluiu a sua versão de Smile, o disco que deveria ter sido o sucessor de Pet Sounds, mas que acabou sendo abandonado.

Até hoje, Pet Sounds é considerado um dos discos mais importantes na história do rock. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.