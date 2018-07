Beatriz perde força e volta a ser tempestade tropical A tormenta Beatriz perdeu força nesta tarde no Oceano Pacífico, voltando a ser uma tempestade tropical, depois de ter se aproximado da costa do México com força de furacão. O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos informou que o governo do México retirou o alerta de furacão vigente de La Fortuna a Cabo Corrientes desde ontem.