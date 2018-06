Bebê da princesa Kate deve nascer em julho

LONDRES - O primeiro bebê da princesa Kate e do príncipe William deve nascer em julho, informaram funcionários do governo britânico nesta segunda-feira, 14. Já a saúde da princesa está melhorando após ela ter sofrido com náuseas e vômitos, comuns no início da gestação.

O bebê será o terceiro na linha de sucessão do trono britânico. A duquesa de Cambridge, como é formalmente conhecida, passou vários dias no hospital no mês passado para tratar dos enjoos.

O palácio disse em comunicado que "a saúde da duquesa continua a melhorar" e que o casal "está encantado em confirmar que espera o bebê para julho".

O anúncio, feito pelo escritório do palácio de St. James, tem como objetivo encerrar as especulações de que a duquesa pudesse estar esperando gêmeos. O governo britânico está alterando leis centenárias de sucessão para assegurar que uma menina tenha os mesmos direitos ao trono que um menino.

As informações são da Associated Press