Bebê de 14 dias é resgatada na Turquia

Uma menina de apenas 14 dias foi retirada ontem com vida dos escombros de um prédio de apartamentos, quase 48 horas depois do terremoto de 7,2 graus na escala Richter que atingiu o leste da Turquia no domingo. As equipes de resgate também conseguiram salvar a mãe e a avó da criança. Ontem, o número de mortos chegou a 459 e o de feridos, a 1.300.

As equipes trabalhavam sem descanso pelo terceiro dia seguido para encontrar sobreviventes nos mais de 2.260 prédios que desmoronaram na cidade de Van e nos arredores, perto da fronteira com o Iraque. Vídeos mostraram as equipes de resgate festejando quando a criança, Azra Karaduman, foi resgatada.

Azra foi encontrada nos braços da mãe, Semiha, que tinha se refugiado atrás de um sofá com a avó da criança no apartamento destruído. A equipe ouviu inicialmente gritos de socorro e abriu um buraco na parede atrás das três. Um socorrista protegeu a bebê, que estava sem roupas, num cobertor e a entregou rapidamente a um paramédico.

"Dadas as condições do trabalho e a dificuldade enfrentada pelas equipes de resgate, o maior prêmio para nós é trazer pessoas de volta à vida", afirmou Ercan Toprak, líder da equipe que salvou a menina. "Ficamos muito felizes por resgatá-la", afirmou.

"É um milagre", gritava o tio da menina, Senol Yigit, logo após o resgate. "Esperamos por dois dias. Tínhamos perdido a esperança quando vimos os escombros." Não há informações detalhadas sobre o estado de saúde da criança, da mãe e da avó.

Vários resgates bem-sucedidos em Ercis, não muito longe de Van, onde ocorreu a maior destruição, animaram mais de 3 mil trabalhadores a continuar cavando. Alguns cavavam apenas com as mãos, enquanto outros usavam maquinas pesadas para retirar pedaços maiores de concreto caídos, e se guiavam pelo toque dos celulares dos desaparecidos na busca por sobreviventes.

Yalcin Akay, de 19 anos, foi salvo quando chamou a polícia com o seu celular enquanto estava sob os escombros de um edifício de seis andares. Pelo telefone, orientou os socorristas a encontrar o local.

Um canal de TV contou a história de Gul Karakoc, uma professora, e duas amigas que foram encontradas vivas 17 horas depois do primeiro abalo, sob as montanhas de concreto que restaram de uma cafeteria. O noivo de Gul, Onur Eryassar, um oficial do Exército, correu para o local e cavou durante horas com as mãos, resgatando a mulher.

Cerca de 9 mil barracas e mais de 25 mil cobertores foram enviados para a região. Milhares de pessoas desabrigadas passam as noites ao relento, com a previsão de temperaturas muito baixas e a possibilidade de neve no final de semana. Mais de 50 países ofereceram ajuda, até mesmo Israel, cujas relações com a Turquia ficaram tensas desde as mortes de cidadãos turcos, no ano passado, no ataque a uma flotilha que tentava chegar a Gaza. Após hesitação, Ancara aceitou a oferta israelense. / REUTERS e AP